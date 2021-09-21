Президента Бразилии не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия свидетельства о вакцинации от коронавируса. Он был вынужден отобедать на улице, передает zakon.kz.

В США он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, сообщает iz.ru.

Сотрудники ресторана традиционной бразильской кухни огородили часть тротуара возле входа черными занавескам, где разместили столики для делегации Болсонару. По действующим сейчас в городе санитарным правилам, в заведения общепита пускать непривитых от COVID-19 запрещено.

Он находился снаружи, поскольку там разрешается находиться тем, кто не вакцинирован. Мы сделали всё для того, чтобы он смог пообедать у нас, — рассказал управляющий ресторана Франсиску Каппа в эфире телеканала Globo.

Каппа отметил, что бразильский лидер не настаивал на том, чтобы его пустили внутрь, так как он не собирался нарушать законы Нью-Йорка.

14 сентября, в Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня сессии пройдет с 21 по 27 сентября. На ней выступят примерно 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД.

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