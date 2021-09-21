Новых нарушителей карантинного режима выявили в Алматы

Владельцев 14 заведений Алматы оштрафуют за нарушение режима работы и банкеты, сообщает zakon.kz.

За сутки в Алматы мониторинговыми группами выявлено 14 нарушений карантинных требований, причем десять из них в ночное время. В отношении нарушителей начато административное производство и будут наложены штрафные санкции.

Название заведений озвучили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Так, 19 сентября в ресторане и кафе Наурызбайского района Baqsarai и "Амели" вопреки запрету проводились банкеты. В этот же день проверяющие выявили нарушение масочного режима сотрудниками ресторана "Медальон" Алмалинского района и стоматологии RST stom. Все материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля.

В ночное время представителями мониторинговых групп выявлены нарушения карантинных мер, таких как нарушение режима работы, масочного режима в кафе "Айнур" и баре House pub Ауэзовского района, в ресторане "Проссеко бар" Алмалинского района. Кроме того, среди нарушителей - лаунж-баре "Мята Платинум" по ул. Желтоксан, ресторанный комплекс "Арша" по ул. Брусиловского, Hookah - dreems bar в Медеуском районе, Loto club по ул. Радлова, ресторан "Кишлак" Бостандыкского района, компьютерные клубы Storm и Battle palace, - рассказали в департаменте.

Всего с начала года в Алматы проверками охвачено порядка 40 тыс. объектов, в 3814 выявлены нарушения. Составлено 5988 протоколов на общую сумму штрафов более 461 миллиона тенге.

В акимате Алматы убедительно просят жителей соблюдать карантинный режим, соблюдать санитарные правила, так как эпидситуация по коронавирусу нестабильна.