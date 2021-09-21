В Мерке изнасиловали девочку

В селе Мерке изнасиловали девочку, сообщает zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что в детскую больницу обратилась несовершеннолетняя жительница села Мерке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.120 УК РК. В рамках досудебного расследования проведены ряд следственных действий и необходимых экспертиз, - сказал начальник Меркенского районного отдела полиции Мамытбеков Сабит.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

На основании ст. 201 УПК РК в интересах следствия подробности дела не разглашаются.