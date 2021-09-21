16-летний автоворишка попал в объектив камер в Нур-Султане

Кража из салона автомашины попала в объектив камер видеонаблюдений, передает zakon.kz.

В вечернее время подросток ходил по улице и выискивал открытые двери машин. Заметив возле дома открытую автомашину марки Chevrolet Nexia, подозреваемый пробрался в салон, похитил 15 тыс. тенге и сотовый телефон, - рассказали в пресс-службе столичного ДП.

Установлено, что несовершеннолетний причастен к совершению еще двух аналогичных краж из салонов авто. Со слов мальчика, он крал мелкие вещи, зарядные устройства, небольшие суммы денег.

По факту "кражи" возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.