Крупный пожар разгорелся в Карагандинской области

Огонь распространился на территории по переработке автопокрышек на железнодорожной станции "Сортировка", передает zakon.kz.

21 сентября в 19:28 поступило сообщение о пожаре по ул. Карпатская. На территории ТОО по переработке вторсырья происходит горение автопокрышек б/у на предварительной площади 1000 кв. м, - рассказали в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В ликвидации задействованы силы ДЧС.

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Развернуто четыре боевых участка. На месте задействованы 10 единиц техники, в том числе автоцистерна емкостью 30 тонн, 38 человек личного состава ДЧС, а также пожарный поезд КТЖ емкостью 100 тонн, - говорится в сообщении.

Угрозы зданиям и жилым строениям нет. Горение происходит на открытой территории.