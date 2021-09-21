Несколько регионов Испании уходят под воду из-за дождей

21 сентября 2021, 22:37
Фото: pixabay.com

Сильные дожди пришли в Испанию и затопили несколько регионов страны, передает zakon.kz.

Очевидцы сообщают, что стихия накрыла южные территории Испании и Балеарские острова. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как мощные потоки воды смывают все на своем пути, - сообщает ren.tv.

В городе Картахена и на острове Менорка вылилось от 50 до 130 литров воды на квадратный метр. Многие машины почти наполовину ушли под воду, а местным жителям приходится пересекать улицы вброд.


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