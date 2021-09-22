Жители села в Туркестанской области заставили акима выпить воду из арыка

Жители села Алпамыс Батыра в Туркестанской области отчаялись дождаться питьевой воды и напоили своего акима водой из арыка, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Арык - единственный в районе источник. Вода течет из Узбекистана. Люди боятся, но пьют, потому что больше неоткуда. Купить привозную могут не все.

В этом арыке чего только не бывает: и скот мертвый лежит, и собаки, и птицы погибшие. Мусора сколько! Только представьте, сколько микробов. А мы вынуждены ее пить. А в результате, например, у всех детей поголовно кишечные паразиты! - рассказала Молдир Сатыбай.

Чтобы наглядно показать, что каждый день пьют люди, они принесли ведро с водой местному акиму. Чиновник, живущий в селе, выпил воду и заявил, что каждый день сам вынужден пить из арыка. Но заверил односельчан в том, что скоро проблема решится. Уже сейчас идут работы по бурению новой скважины, и к концу года в домах появится чистая вода. Вот только люди в это не верят. Они говорят, чиновники ранее сами заявляли, что надеяться на новую скважину не стоит. Там воды попросту нет.

Они продолжают копать, зная, что воды не получат! Спрашиваем: "Зачем тогда копать?" Отвечают: "Мы должны выделенные средства освоить". Да, так и сказали! Но это же пустая трата денег! А они открыто это говорят! - считает Гаухар Жораева.

Между тем, на решение проблемы с питьевой водой планируют потратить 893 млн тенге. На эти деньги пробурят скважину, проложат 25 км труб, и сельчане навсегда забудут о проблеме.

Сейчас скважина выкопана на глубину примерно 55-70 метров, будут и дальше углублять. Вода точно будет! Бурить скважину будут на любую глубину, пока не пойдет вода, - заявил аким сельского округа Алпамыс Батыр Ерлан Адильханов.

11 лет назад здесь уже пытались найти воду. Тогда, рассказывают местные, потратили 100 млн тенге. Но ни капли люди так и не получили.