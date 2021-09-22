Экокатастрофы опасаются жители Семея из-за очередного пожара на свалке

Семей окутал едкий смог. В пригороде четвертый день горит мусорный полигон. Пожарные работают на месте, но даже когда огонь потушен, отходы продолжают тлеть на глубине, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Горожане даже обратились к министру экологии. Люди называют происходящее катастрофой:

- Невозможно: пакеты летают, ветер мусор разносит, город дымом накрыло, который день уже. - Горела свалка, и у меня ребенок заболел, надышался от газа, была рвота и температура. Детей жалко, каждый раз болеют.

Как рассказали в городском отделе экологического контроля, владельцу полигона выписали штраф в 300 МРП. Это 900 тыс. тенге. А вот если заведут уголовное дело, то наказание может быть в 10 раз больше. К слову, свалка горит уже пятый раз только за этот год. Власти видят решение в строительстве нового полигона.

Мы уже привлекали к административной ответственности ИП Хазипов по статье 344 Административного кодекса, на данный момент полигон ИП Хазипов не соответствует экологическим требованиям. Поэтому нам требуется срочно строительство нового полигона. Сейчас уже финансирования выделено акиматом города Семей, новый полигон будет находиться в 13 километрах от города, где будет построен мусороперерабатывающий завод, - сказал руководитель отдела государственного экологического контроля Семея Нурлан Сейтенов.