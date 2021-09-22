Талибы обратились в ООН, выразив намерение выступить на Генассамблее

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) обратились в ООН с намерением выступить на 76-й сессии Генассамблеи, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом во вторник сообщил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в письме указывалось, что с 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани "отправлен в отставку" и больше не признается главой государства, а постпред при ООН больше не может представлять республику при всемирной организации.

При этом талибы также направили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в должности постпреда Афганистана при ООН.

По словам Дюжаррика, в настоящее время запрос "Талибана" направлен на рассмотрение аккредитационного комитета.