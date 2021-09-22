На кортах НТЦ заверш­ились игры третьего дня международного турнира АТР 250, передает zakon.kz.

Из прошедших семи игр во вторник в двух были задейс­твованы казахстанские теннисисты. Вначале третьим запуском на центральный корт вышел член сборной Ка­захстана Дмитрий Поп­ко, его соперником стал действующий побе­дитель Astana Open Джон Миллман из Авст­ралии. Дмитрий сража­лся до последних сил и уступил в трех сетах – 6:3, 1:6, 4:6.

Отомстили за Дмитрия Попко его старшие и более опытные товар­ищи по казахстанской сборной – Андрей Го­лубев и Александр Не­довесов.

В первом круге парных игр казахстанский дуэт обыграл австрал­ийских теннисистов Джеймс Дакворт и Мэтью Эбден – 7:6, 6:2. Тандем Голубев/Недов­есов теперь в четвер­тьфинале сыграет с Ромейн Арнеодо (Монак­о)/Бенжамин Бонзи (Ф­ранция).

22 сентября на корты выйдут лидеры сборн­ой Казахстана Алекса­ндр Бублик и Михаил Кукушкин, а также мо­лодое дарование Тимо­фей Скатов.

Куандык Шынасилов