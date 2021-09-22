На кортах НТЦ завершились игры третьего дня международного турнира АТР 250, передает zakon.kz.
Из прошедших семи игр во вторник в двух были задействованы казахстанские теннисисты. Вначале третьим запуском на центральный корт вышел член сборной Казахстана Дмитрий Попко, его соперником стал действующий победитель Astana Open Джон Миллман из Австралии. Дмитрий сражался до последних сил и уступил в трех сетах – 6:3, 1:6, 4:6.
Отомстили за Дмитрия Попко его старшие и более опытные товарищи по казахстанской сборной – Андрей Голубев и Александр Недовесов.
В первом круге парных игр казахстанский дуэт обыграл австралийских теннисистов Джеймс Дакворт и Мэтью Эбден – 7:6, 6:2. Тандем Голубев/Недовесов теперь в четвертьфинале сыграет с Ромейн Арнеодо (Монако)/Бенжамин Бонзи (Франция).
22 сентября на корты выйдут лидеры сборной Казахстана Александр Бублик и Михаил Кукушкин, а также молодое дарование Тимофей Скатов.
Куандык Шынасилов
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