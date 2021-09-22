Десятки семей кандасов прибыли в СКО из Ирана

Прибывшим в Северо-Казахстанскую область из Ирана 20 семьям кандасов (этнических казахов) предоставили в аренду новые дома в трех населенных пунктах региона, передает zakon.kz.

20 семей с детьми проделали долгий путь, прежде чем добраться до места постоянного проживания. Из Ирана в Актау, из Актау в Нур-Султан, и оттуда уже на север. Их расселили в трех населенных пунктах: Петровке и Николаевке Есильского района, а также в Сергеевке района Шал акына, - говорится в сообщении "Хабар 24".

Одного из кандасов зовут Нажиб Казак. Он переехал на север Казахстана со своей семьей. У него четверо детей, младшие дочери - близняшки: Диляра и Динара. Им всего по четыре месяца.

Ощущения непередаваемые. Я счастлив, что приехал на родину своих предков. Супруга тоже рада. Хотим, чтобы дети знали свой родной язык, свою культуру сохранили. Поэтому приняли решение переехать сюда. Хоть и холодно на улице, но на душе тепло. кандас Нажиб Казак

10 семей, переехавших в Николаевку из Ирана, расселили на одной улице - все по соседству.

Среди приезжих (61 человек) в большей степени мужчины - это механизаторы, сварщики, строители, врач есть. Среди женщин в большей степени швеи, занимаются обработкой шерсти, в дальнейшем планируют создать более 20 рабочих мест по обработке шерсти и производству ковров в национальном стиле. руководитель областного филиала Всемирной ассоциации казахов Арман Суюндыков

По его словам, не все прибывшие кандасы умеют читать и писать на казахском языке, поэтому для них будут организованы специальные курсы.

Будет оказано содействие в изучении родного языка, правописании. В неделю три раза будем организовывать занятия, для этого у нас есть учителя казахского языка. В Николаевке и Петровке смешанные школы обучения, поэтому в этом плане вопрос решаемый, они будут учиться на родном языке. заместитель акима Есильского района Едил Туткушев

По данным Управления координации занятости и социальных программ СКО, с начала года в регион переехали около 40 семей из России и Узбекистана, которым тоже был присвоен статус кандасов.

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