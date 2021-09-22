24 и 27 сентября истекает срок уплаты налогов и платежей

24 сентября 2021 года истекает срок уплаты ИПН с доходов, выплаченных в августе 2021 года. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Речь идет об уплате ИПН с доходов:

предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК); иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК).

Вместе с тем не позднее 27 сентября 2021 года необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей:

КПН, авансовые платежи за сентябрь 2021 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в августе 2021 года;

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в августе 2021 года;

с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в августе 2021 года;

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости;

ИПН с доходов выплаченных в августе 2021 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст.655 НК);

Социальный налог за август 2021 года;

Плата за использование радиочастотного спектра:

текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2021 года.

уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в августе 2021 года;

Плата за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи: текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2021 года;

Плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2020 году и/или ранее;

Плата за пользование земельными участками:

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в августе 2021 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в августе 2021 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2021 года;

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ.лицам по договорам ГПХ в августе 2021 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в августе 2021 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в августе 2021 года;

А также уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в августе 2021 года доходам:

по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами; от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК; от работы за пределами РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в августе 2021 года;

Социальные отчисления за август 2021 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в августе 2021 года;

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в августе 2021 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в августе 2021 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных в августе 2021 года доходов.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.