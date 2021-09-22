Фанаты Баян Алагузовой восхитились ее образом из 90-х

22 сентября 2021, 13:04
Фото: instagram.com / bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер Баян Алагузова восхитила своих фанатов образом из 90-х, сообщает zakon.kz.

Волшебный вечер! День рождения Дикони! Вспомнили юность, танцевали, пели, ну и главный приз "за лучший образ из 90-х" достался мне! - написала она в Instagram.

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Публикация от Bayan Sulu Maxatkyzy Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

Под фото подписчики Алагузовой оставили восторженные комментарии.

"Прекрасные леди",

"Красотки",

"Самая шикарная женщина Алматы",

"Классный образ", - написали фолловеры.


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