Фанаты Баян Алагузовой восхитились ее образом из 90-х

Казахстанский продюсер Баян Алагузова восхитила своих фанатов образом из 90-х, сообщает zakon.kz.
Волшебный вечер! День рождения Дикони! Вспомнили юность, танцевали, пели, ну и главный приз "за лучший образ из 90-х" достался мне! - написала она в Instagram.
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Под фото подписчики Алагузовой оставили восторженные комментарии.
"Прекрасные леди",
"Красотки",
"Самая шикарная женщина Алматы",
"Классный образ", - написали фолловеры.
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