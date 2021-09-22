Актюбинец пытался доехать до Алматы на крыше поезда

Житель Актобе пытался доехать до Алматы на крыше поезда. Курьезный случай произошел 21 сентября вечером, сообщает zakon.kz.

20-летний житель Актобе в алкогольном опьянении залез на крышу тепловоза, находящегося в составе пассажирского поезда сообщением "Алматы - Актобе", чтобы доехать из Актобе до Алматы. начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

По его словам, попытка проехать "зайцем" ему не удалась, молодой человек был снят с крыши тепловоза патрулировавшими сотрудниками транспортной полиции.

Задержанный парень привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса РК - "Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте", "Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта" и "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Онал Бекиев

Также он добавил, что данный гражданин ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.