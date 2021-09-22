Автобусная полоса появится еще на одной из улиц Нур-Султана

В Нур-Султане на ул. Мухамедханова появится автобусная полоса. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передает zakon.kz.

25 сентября планируется запуск выделенной автобусной полосы Bus Lane по ул. Мухамедханова - от ул. Айтматова до пр. Туран. На данном участке будет создано преимущество для движения двух маршрутов, пользующихся большим спросом, среди них: №45 и 56, а это 25 автобусов. Ежедневно этими маршрутами осуществляют поездки более 16 тыс. пассажиров. Помимо беспрепятственного проезда общественного транспорта, проект Bus Lane позволяет обеспечить транспортный коридор для скорой помощи и пожарной техники, что в итоге значительно сократило время их приезда. пресс-служба CTS

С учетом внедрения выделенной полосы по ул. Мухамедханова, как уточнили в компании, проект Bus Lane реализуется на 26 участках дорог протяженностью 73,6 км.

Учитывая все изменения, участникам дорожного движения следует быть бдительными и заранее планировать свой маршрут. пресс-служба CTS

Видео с уже нанесенной автобусной полосой опубликовали в Instagram-паблике.