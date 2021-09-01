В День знаний в Актобе открыли новую школу

1 сентября в микрорайоне Батыс г. Актобе распахнула свои двери новая школа "Білім". Участие в торжестве принял аким области Ондасын Уразалин.

Глава государства уделяет особое внимание развитию сферы образования. Ежегодно в регионе открываются новые школы, детские сады, создаются лучшие условия для воспитания подрастающего поколения. Я уверен, что в новом очаге знаний, который мы открываем сегодня, наши дети получат качественное образование, – подчеркнул аким области, поздравляя учеников, их родителей и педагогический коллектив с новым учебным годом.

Аким области также подарил первоклассникам учебник "Әліппе", вернувшийся в этом году в школьную программу.

Новая школа построена на средства частного инвестора - предпринимателя-мецената Замзагуль Баймагамбетовой. Всего в реализацию проекта вложено 2,4 миллиарда тенге инвестиций. Материально-техническая база школы укомплектована всем необходимым современным оборудованием. Проектная мощность - 1200 ученических мест в одну смену.

Обучение будет бесплатным благодаря размещению государственного заказа. Это первый подобный проект реализованный в Актюбинской области.

Стоит отметить, что открытие школы "Білім" позволило разгрузить одну из двух имеющихся в микрорайоне Батыс школ, в которых дети учатся в три смены.

В микрорайоне Батыс до этого дня было две школы - обе трехсменные. С открытием школы "Білім" вопрос с трехсменкой будет снят в одной из школ. На следующий год запланировано строительство еще одной школы в Батысе. Всего в текущем году по области ведется строительство 20 школ, из них 12 планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В результате будет решена проблема 5 трехсменных школ, - сообщил руководитель управления образования Жолдас Батырхан.

Добавим, к учебе в Актюбинской области сегодня приступили 167 тысяч школьников, около 18 тысяч из них - первоклассники.