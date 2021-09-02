Аким Актюбинской области провел рабочее совещание

Аким области Ондасын Уразалин провел рабочее совещание по вопросам строительства в регионе водо-, газо-, электросетевых, дорожных и социальных объектов.

Совещание прошло с участием заместителя акима области Салимгерея Бекбергенова, руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбека Кайера, управления энергетики и ЖКХ Ержана Муздыбаева, управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжана Алдиярова.

Были рассмотрены проекты реализуемые в текущем и планируемые к реализации в следующем году.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, особо подчеркнув задачу по реализации поручений главы государства, озвученных в среду, 1 сентября, в Послании народу Казахстана.