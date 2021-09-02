Аким Актюбинской области дал ряд поручений по формированию стабилизационного фонда

2 сентября 2021, 14:52
Фото: Пресс-служба акима Актюбинской областип

Аким области Ондасын Уразалин провел рабочее совещание по вопросам формирования стабилизационного фонда продовольственных товаров.

В совещании приняли участие заместитель акима области Жаксыгали Иманкулов, руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Нурсултан Исембайулы, председатель правления АО "СПК "Актобе" Тлеужан Тлешов.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений по своевременному и качественному формированию стабилизационного фонда, недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и др.


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