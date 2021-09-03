Аким области совершил рабочий объезд Актобе

Аким области Ондасын Уразалин в пятницу, 3 сентября, ознакомился с ходом строительства школы на 600 мест в жилом массиве Шилисай.

Осмотрев здание, возведение которого было начато в апреле 2018 года, глава региона поручил завершить работы до конца текущего года.

Отметим, на третьем этаже школы решено расположить интернат на 110 мест для детей из социально-уязвимой категории.

Аким области побывал и в средней школе №53. Школа рассчитана на обучение 700 детей в одну смену. В настоящее время её посещают 1900 ребят. Обучение ведётся в три смены.

Проблема будет решена до 1 октября. К этому времени завершится строительство пристройки, куда переведут 400 учеников, и обучение будет вестись в две смены. Аким области осмотрел ход строительных работ, поручил завершить их качественно и в назначенный срок.

Рабочий объезд города продолжился ознакомлением с ходом работ по благоустройству дворовых территорий. Напомним, всего в текущем году в областном центре будет отремонтировано 220 дворов, установлено 67 детских игровых площадок. Аким области посетил ряд дворов на улицах имени Братьев Жубановых, Есет батыра, И.Тургенева, 8 Марта.

Руководители подрядных организаций отчитались о реализации проектов.

"На улице 8 марта четыре двора и подъездную дорогу к дворам длинной около 500 метров ремонтируем. Работы идут по плану, скоро закончим. Асфальтируем, устанавливаем бордюры, укладываем брусчатку, обустраиваем парковочную зону. Жители довольны, впервые за долгие годы их дворы приводятся в порядок, бывает, помогают нам по мере возможностей", - рассказал представитель подрядной организации ТОО "Ремгорстрой" Жанибек Кудайбергенов.

Ранее приходила к вам на прием. Спасибо, что сделали нашу улицу. Тут много пенсионеров, все железнодорожники, в таком состоянии был двор, что старики часто спотыкались. Теперь такой проблемы не будет, - обратилась к акиму области 80-летняя жительница одного из домов по ул. 8 марта.

Ондасын Уразалин пообещал, что до конца текущего месяца на данной улице будет проведено уличное освещение, а в следующем году начнутся работы по ремонту фасадов домов.

Со словами благодарности обратились и жители домов по улице Тургенева.

У нас здесь, можно сказать, теперь маленький Арбат. Дети играют, бегают довольные. Огромное спасибо, мы этого благоустройства, этот асфальт ждали очень долго, лет тридцать, - сказала председатель одного из КСК Майра.

На ул. Братьев Жубановых аким области также ознакомился с реконструкцией "Аллеи молодежи", которая будет завершена в октябре этого года. Отметим, на двух многоэтажных домах, выходящих к аллее, появятся посвящённые молодёжи красочные муралы.

По итогам объезда аким области дал ряд конкретных поручений руководству города по дальнейшему благоустройству областного центра.