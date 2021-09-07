Более 1200 человек привлекут к проведению национальной переписи в Актюбинской области

Под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина состоялось совещание по вопросам проведения в регионе национальной переписи населения.

Как известно, национальная перепись населения в онлайн формате на специализированном сайте sanaq.gov.kz стартовала 1 сентября и продлится до 15 октября.

По данным первого заместителя акима области Руслана Хамбарова, по состоянию на 6 сентября перепись в онлайн режиме прошли почти 12 тысяч жителей области.

Между тем, традиционный сплошной обход будет проведен с 1 октября по 30 октября с соблюдением санитарных норм среди граждан, не прошедших перепись в онлайн-режиме.

По итогам совещания аким области поручил усилить информационно-разъяснительную работу среди населения, а также уделить особое внимание вопросам полной комплектации и вакцинации переписного персонала.

В настоящее время в регионе продолжается набор инструкторов-контролеров и интервьюеров. Всего к работе по проведению национальной переписи привлекут более 1200 человек.