Аким Актюбинской области побывал с рабочей поездкой в Мартукском районе

В пятницу, 10 сентября, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин побывал с рабочей поездкой в Мартукском районе.

В селе Саржансай Танирбергенского сельского округа глава региона осмотрел ход строительства спортивного комплекса, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. Общая площадь здания превысит 1 000 квадратных метров.

Отметим, в Мартукском районе в настоящее время возводят еще два современных, больших спортивных комплекса - в селах Родниковка и Каратогай. В следующем году начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах Сарыжар и Жайсан.

Глава региона заверил, что развитию сельских территорий будет уделяться пристальное внимание.

В целом исходим из того, что населению нужно создавать условия максимально приближенные к городским, максимально комфортные. В первую очередь, необходима инфраструктура соответствующая - то есть вода, газ, электричество, связь, интернет. Развитой должна быть и социальная инфраструктура - школы, сады, медицинские учреждения. Мы должны стараться обеспечить этим всех сельских жителей, - сказал Ондасын Уразалин.

В районном центре аким области ознакомился со строительством детского сада на 150 мест. Объект возводится за счет частных инвестиций на общую сумму 400 миллионов тенге.

Отметим, всего в Мартуке в очереди в детский сад состоят 143 ребенка. Однако детский сад строят на перспективу - здание расположено в районе, где в скором времени начнутся работы по газификации, а затем и выдаче земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В очереди на участки под ИЖС, по словам акима района Алмаса Салыкбаева, состоит 2400 человек.

Преступность в Мартукском районе с начала года стабильно идет на спад. Об этом, в ходе посещения главой региона районной прокуратуры, сообщил прокурор района Ерназар Алдияров. В частности, число зарегистрированных за январь-август преступлений снизилось на 8 %, в том числе тяжких - на 34 %, средней тяжести - на 30 %, фактов скотокрадства стало меньше на 37 %.

Положительной динамике способствовало обеспечение 15 улиц районного центра ночным освещением и установка 42 камер видеонаблюдения на восьми улицах и в пяти парках, а также на выезде и въезде в райцентр.

До этого в Мартуке камер не было. Все камеры выведены напрямую в районный отдел полиции, - рассказал Е. Алдияров.

По поручению акима области, работы по обеспечению безопасности населения и профилактике преступности будут продолжены. Отметим, в ходе посещения прокуратуры, аким области также осмотрел работы по ремонту здания надзорного органа, проведенные в текущем году.

В селе Кумсай глава региона побывал в начальной школе, где обучаются 19 детей. При школе работает мини-центр. Новое здание для школы было куплено в текущем году.

Ондасын Уразалин осмотрел классы, побеседовал с преподавателями. Отметим, в селе Кумсай также проживают 12 учащихся средних и старших классов, в школу соседнего села их ежедневно отвозят и привозят обратно на специально выделенном автобусе.

Кроме того, аким области осмотрел ход ремонтных работ на автодороге “Родниковка-Мартук”. Обновлению подлежит участок протяженностью 51 километр. Завершить проект планируется в 2022 году.

Отметим, в этом году в Мартукском районе, как и в других районах области, увеличили объем работ по ремонту внутрипоселковых дорог. Так, в Мартукском районе в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" в настоящее время реализуется 17 проектов в селах Жайсан, Саржансай, Саржар и Мартук.

Ондасын Уразалин не оставил без внимания вопросы развития сельского хозяйства, уборки урожая.

Крестьянское хозяйство "Алишер и К" было открыто в 2016 году. На сегодня хозяйство имеет более 1,1 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, свыше 300 голов крупного рогатого скота, освоило 693 гектара орошаемых земель. В планах - дальнейшее расширение орошаемых площадей, а также строительство до конца года откормочной площадки на 1 000 голов КРС.

Одно из крупнейших хозяйств района - "Родники Агро" обеспечивает работой около 140 человек. В текущем году хозяйством посеяно более 6 тыс. га. зерновых культур, 12 тыс. га. масличных культур и 406 гектаров суданской травы. В настоящее время идет уборка урожая.

Аким области побеседовал с аграриями, выслушал их просьбы и пожелания, поручил руководству района оказывать сельхозтоваропроизводителям всестороннюю поддержку и обеспечить стопроцентную заготовку кормов для животноводства на зиму.