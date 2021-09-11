В село Сарыбулак Актюбинской области провели газ

В Актюбинской области в субботу, 11 сентября, состоялась газификация села Сарыбулак Кобдинского района. На обеспечение 640 жителей села газом государство направило 279 миллионов тенге.

В церемонии запуска газопровода принял участие аким области Ондасын Уразалин.

Согласно поручениям главы государства о развитии сельских территорий в Актюбинской области проводятся масштабные мероприятия по газификации сел, обеспечению их водой и другими благами. Работа в этом направлении будет продолжена, - заверил в поздравительной речи аким области.

Отметим, всего в текущем году на реализацию проектов по газоснабжению в регионе направлено 5,9 млрд тенге. В результате, по итогам года, голубое топливо станет доступно жителям 14 сел, что позволит увеличить охват населения газоснабжением до 92,6%.

В ходе рабочей поездки в район аким области также ознакомился с реализацией ряда проектов по развитию дорожной инфраструктуры. В частности, Ондасын Уразалин осмотрел ход ремонта внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Талдысай и Хобда, ауле имени И. Билтабанова.

Аким области поручил руководству района держать на строгом контроле и обеспечить полную реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни на селе.

Населенные пункты, имеющие хорошую инфраструктуру, расположенные вдоль больших дорог, становятся очень привлекательными для миграции, здесь растет население. Мы должны создать условия. Улицы, объекты здравоохранения, дороги, школы, спортивные сооружения - все это должно соответствовать современным стандартам, чтобы люди, живущие на селе, получали такие же услуги, какие есть у горожан, - поставил задачу Ондасын Уразалин.

В Кобдинском районе аким области также осмотрел ход строительства полигона для твердых бытовых отходов, которое планируется завершить до конца сентября. Мощность полигона составит 45 тысяч кубов ТБО. По прогнозам, данный объем позволит эксплуатировать полигон 15 лет, далее предусмотрено его расширение. Отметим, строительство двух аналогичных полигонов в октябре этого года завершат в Мартукском и Байганинском районах.

11 сентября в Кобдинском районе также состоялось открытие пожарного депо.

Благодарность выражаем акимату Актюбинской области - до конца года по области завершится строительство 6 пожарных депо и закуплено 23 единицы противопожарной техники и автолестница длиной 63 метра, - сообщил руководитель ДЧС Актюбинской области Маргулан Аманбаев.

Стоит отметить, депо в Кобдинском районе оснащено вездеходом, а также автокраном 25-тонником для проведения аварийно-спасательных работ на автодороге Западная Европа - Западный Китай в зимнее время.

Нередко в гололед на этой дороге происходит опрокидывание большегрузов, для их поднятия и нужен автокран, - уточнил Маргулан Аманбаев.