Общественный совет Antikor - Айнур Сабитова призвала общественность включиться в обсуждение

В ходе брифинга в Antikor ortalygy обсуждены задачи по подготовке стратегического документа по борьбе с коррупцией – концепции, в котором глава государства обратил внимание на усиление искоренения бытовой коррупции.

Спикер - член Общественного совета Антикоррупционной службы, руководитель проекта "Алматы – адалдық алаңы" Айнур Сабитова призвала общественных деятелей, экспертное сообщество, ученый состав, лидеров общественного мнения, граждан включиться в обсуждение проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Обсуждение проекта уже началось. Ряд общественных деятелей и экспертов выразили готовность в данной работе. Также отмечены отдельные предложения по противодействию коррупции. С начала месяца были проведены рабочие встречи. Буквально на днях проведена встреча с филиалом партии Nur Otan. Представители партии, приглашенные депутаты приняли активное участие. Данная инициатива также была поддержана профессорским составом, - отметила Айнур Сабитова.

Спикер также отметила важность обсуждения стратегического документа именно в Алматы.

Роль Алматы является весьма важной. Здесь сосредоточено большое количество экспертов и ученых, общественных деятелей, научной интеллигенции, институтов общественной политики, профессорского состава, неправительственных организаций, лидеров общественного мнения, блогеров. Предложения поступают, люди хотят участвовать в антикоррупционной деятельности. Также каждый может отправить свои предложения на сайт adal.com.kz, - заявила она.

При разработке стратегического документа за основу будут использованы анализ ситуации коррупции в стране, международный опыт, итоги работы, масштабирование превентивной работы, рекомендации международного сотрудничества, экспертного сообщества, индикаторы и ожидаемые результаты.