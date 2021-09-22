Что использовать - ЭСФ или онлайн-чек ККМ?

С 2022 года неплательщики НДС по сделке, превышающей 1 000 МРП (3 063 000 тенге), вместо электронной счет-фактуры (ЭСФ) может выдать чек ККМ, содержащий БИН/ИИН получателя. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

С 1 апреля 2021 года неплательщики НДС по сделке, превышающей 1 000 МРП, при реализации товаров, работ, услуг обязаны выписывать ЭСФ. При этом отнесение на вычеты по КПН по приобретенным товарам, работам, услугам у указанных лиц-неплательщиков НДС производится с дополнительным подтверждением ЭСФ, - напомнили в КГД.

Однако в 2021 году приняты правила пилотного проекта, которые приостанавливают требование по выписке ЭСФ неплательщиками НДС по сделке, превышающей 1 000 МРП, с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Также приостанавливается требование по подтверждению вычетов для целей исчисления КПН за 2021 год расходов по приобретению товаров, работ, услуг наличием ЭСФ.

Таким образом, с 1 января по 31 декабря 2021 года неплательщик НДС при реализации товаров, работ, услуг по сделке, превышающей 1 000 МРП, не обязан выписывать ЭСФ, а покупатель не подтверждает расходы, относимые на вычеты в 2021 году, наличием ЭСФ, - сообщили в КГД.

Кроме того, согласно внесенных изменений в Налоговый кодекс, с 2022 года расходы по приобретенным товарам, работам, услугам у неплательщика НДС, относимые на вычеты по КПН, по сделке, превышающей 1 000 МРП, в случае отсутствия ЭСФ можно будет подтверждать наличием чека ККМ, в котором отражен БИН/ИИН покупателя.

Следовательно, с 2022 года неплательщик НДС по сделке, превышающей 1 000 МРП, обязан выписать ЭСФ или выдать чек ККМ, содержащий БИН/ИИН получателя. Соответственно, получатель по вычетам для целей КПН расходы по приобретению товаров, работ, услуг подтверждает наличием ЭСФ или чеком ККМ, содержащим его БИН/ИИН, - заключили в КГД.