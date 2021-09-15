В Актюбинской области усилена профилактика правонарушений

Аким области во вторник, 14 сентября, побывал с рабочей поездкой в Каргалинском районе. В районном центре с участием акима области, руководителей государственных и правоохранительных органов прошло заседание, где были рассмотрены итоги научного исследования по криминологическому анализу ситуации с преступностью в Каргалинском районе.

Проект реализуется Центром научных и специальных исследований.

В своем ежегодном Послании глава государства поручил местным исполнительным и правоохранительным органам усилить профилактику правонарушений в борьбе с преступностью. Профилактика правонарушений является одной из основных задач не только государственных органов, но и общества в целом. В целях выработки мер по профилактике общественных правонарушений проводится криминологический анализ преступности по районам области. Такой анализ был впервые проведен в Мартукском районе. На сегодня все выработанные предложения успешно реализуются акиматом Мартукского района. По итогам 6 месяцев текущего года в районе приостановлен рост общей преступности, - отметил, открывая заседание Ондасын Уразалин.

Учитывая успешные результаты пилотного проекта, криминологическое исследование, с разработкой комплекса профилактических мер, с февраля начали проводить и по Каргалинскому району.

Цель такого исследования - выявить конкретную объективную ситуацию в профилактике преступности в районе и выработать рекомендации по ее устранению. Для этого комплексно изучаются собранные материалы государственных и частных организаций, анализируется общественное мнение, причины и средства совершения правонарушений, их динамика и последствия, - подчеркнула руководитель проекта Центра научных и специальных исследований Галия Сулейманова.

Ондасын Уразалин выразил уверенность, что проведение анализа, использование его результатов и рекомендаций, внесут большой вклад в обеспечение правопорядка на территории Каргалинского района.

Акимату района и ответственным органам поручено обеспечить качественную реализацию всех рекомендаций, внесенных в отчет. Следующее исследование проведут в Хромтауском районе.

Отметим, в заседании приняли участие руководители вузов, которым предложено провести подобный анализ для профилактики преступности среди студенческой молодежи. В ходе рабочей поездки в Каргалинский район аким области также ознакомился с работами по ремонту дорог в селах, в том числе в рамках программы «Ауыл — Ел бесігі».

В селе Петропавловка в текущем году начат ремонт сразу пяти внутрипоселковых улиц - им. Д. Конаева, Ю. Гагарина, Майорова, а также улиц Еңбекшілер и Жеңіс. Всего ремонту подлежало 5,6 км. автодорог, на сегодня работы завершены на участках общей протяженностью 4,8 километра, при этом на четырех улицах установлено ночное освещение. По словам акима района Аскара Джусибалиева, оставшиеся 1,2 километра автодорог подрядчики завершат к концу текущей недели.

В селе им. Ш. Калдаякова аким области ознакомился с уже завершенными работами по среднему ремонту улиц им. Беркимбаева и Орынбасарова, а также по обеспечению уличным освещением улиц им. Абылай хана, О. Канахина и Орынбасарова.

В селе Велиховка глава региона осмотрел зернохранилище ТОО “ДиЛенд”.

С 2014 года товарищество использует австрийскую технологию мешкования зерна.

Это очень удобно. Каждый мешок вмещает до 200 тонн зерна. Преимущество данной технологии в том, что не сдаем урожай на элеватор. С поля, упакованное, сразу отвозим в хранилище, которое всего в 5 километрах. Зерно отлично хранится, сухое, не гниет, - рассказал представитель ТОО Кайрат Мусин.

Кроме того, в Бадамше аким области осмотрел строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы искусств на 150 мест, которое планируется завершить в текущем месяце, и побывал в районной прокуратуре.