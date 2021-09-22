Как поддерживают креативные проекты в Алматы

В Алматы выданы гранты на развитие креативных бизнес-идей в размере 99,6 млн тенге, передает zakon.kz.

Как отметил в ходе брифинга руководитель Управления креативных индустрий южной столицы Кайсар Сарыбаев, финансовая поддержка особенно важна после затяжного периода пандемии.

На текущий момент поддержаны около 30 креативных проектов и выданы гранты на развитие новых бизнес-идей в размере 99,6 млн тенге. Это огромная работа. Мы надеемся, гранты станут импульсом для наших креативных предпринимателей, который позволит им дальше системно развиваться. Конечно, мы на этом не останавливаемся и всегда открыты для рассмотрения любых предложений, - заявил спикер.

Он также добавил, что пока в развитии креативных индутрий в большей мере заинтересованы меценаты.

В качестве примера проектов, которым оказали поддержку, руководитель управления привел проект, направленный на обучение по направлению "фешн" и стриминовую онлайн-площадку для молодых музыкантов, позволяющую нести свое творчество в массы.