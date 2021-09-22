173 рекомендации внесено госорганам и квазисектору в рамках противодействия коррупции

В Алматы проведен брифинг по итогам 8 месяцев работы городского антикоррупционного ведомства.

Как сообщили на брифинге, 70% деятельности антикоррупционного органа направлено на превенцию и продвижение системы добропорядочности, а 30% - на карательные меры.

В данном направлении следует выделить проведение антикоррупционного мониторинга, анализ коррупционных рисков и их последующее устранение, сокращение административных барьеров и бюрократических процедур.

В рамках превенции коррупционных правонарушений департаментом было проведено 8 внешних анализов коррупционных рисков в деятельности государственных органов и квазигосударственного сектора, по которым вынесено 173 рекомендации. В настоящее время проводятся два анализа: в управлении спорта; в АО "Алатау Жарык компаниясы". Результаты анализа будут освещены на официальном ресурсе и в соцсетях, - отметил в ходе брифинга первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.