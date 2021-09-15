Состоялась отчетно-выборная конференция актюбинского областного Совета ветеранов

В среду в акимате Актюбинской области состоялась VІІІ отчетно-выборная конференция областного Совета ветеранов.

В ее работе приняли участие аким области Ондасын Уразалин, секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов, заместитель акима области Булбул Елеусинова, члены областного и делегаты районных Советов ветеранов, руководители государственных органов, а также в онлайн режиме акимы районов и члены районных Советов ветеранов.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: отчет о проделанной работе актюбинского областного совета ветеранов, отчет ревизионной комиссии, избрание членов областного совета ветеранов, членов ревизионной комиссии и делегатов на VIII республиканский съезд.

В ходе конференции аким области призвал ветеранские организации принять активное участие в реализации задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны".

Ветераны, старшее поколение - вы имеете особое значение в укреплении единства и согласия в обществе. Это одна из приоритетных задач, поставленных перед нами Главой государства, - сказал Ондасын Уразалин.

По итогам конференции, дана положительная оценка работе областного Совета ветеранов за отчетный период. Определены задачи ветеранских организаций всех уровней на ближайший год. Были избраны 47 членов областного Совета ветеранов, трое членов ревизионной комиссии, а также пять делегатов на VIII республиканский съезд из числа почетныхветеранов Актюбинской области.