В Актобе реализуются проекты по обеспечению жилых массивов инженерной инфраструктурой

В четверг, 16 сентября, аким области Ондасын Уразалин совершил рабочий объезд города Актобе, в ходе которого ознакомился с реализацией ряда проектов по социальному и инфраструктурному развитию областного центра.

Рабочий объезд начался с осмотра строительства сетей газоснабжения жилого массива "Жанаконыс-3". Реализация проекта началась в августе, завершение запланировано на октябрь текущего года. Всего будет проложено 43 000 метров сетей газоснабжения высокого и среднего давления.

Отметим, в текущем году в Актобе реализуется ряд проектов по развитию инженерной инфраструктуры в жилых массивах. В частности, помимо Жанаконыса-3, проекты по газоснабжению реализуются в Курайли, Курашасае, жилых массивах Акшат-3 и Акжар плюс, масштабные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения ведутся в микрорайоне Батыс-3, жилых массивах Заречный-1 и -2, селах Курашасай и Курайли, новые линии электропередач прокладывают в жилых массивах Рауан, Акжар плюс и Сая, селах Курайли и Курашасай.

Кроме того, в текущем году выделены средства и начнется реализация проектов по обеспечению газом жилых массивов Жанаконыс-4 и -5, Бауырластар-5, Шыгыс-1, Акжар плюс, а также по обеспечению электричеством жилых массивов Шыгыс-1, Жанаконыс-5, Бауырластар-5 и Сарбаз.

Аким области поручил руководству города обеспечить качественную реализацию проектов в установленные сроки.

По возможности ускоряйте работы. Обеспечения водой, газом и электричеством касается основная часть вопросов, с которыми обращается население, - отметил Ондасын Уразалин.

После глава региона ознакомился с ходом строительства поликлиники “Медцентр “Универ” в микрорайоне Батыс-2. Объект возводится за счет частных инвестиций. Общая площадь здания нового медучреждения - 2000 квадратных метров. Численность обслуживаемого населения составит не менее 25 тысяч человек.

Будет открыто более 150 новых рабочих мест. Предусмотрены все услуги первичной медико-санитарной помощи. Будут работать кабинеты врачей общей практики, хирургии и урологии, педиатрии, реабилитации и физлечения. Уже завезено диагностическое оборудование последнего поколения, в дальнейшем планируется запуск центров магнитно-резонансной и компьютерной томографии, развитие амбулаторной хирургии, - проинформировал руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.

В рамках реализации поручения Главы государства по развитию массового спорта, в микрорайоне Батыс-2 началось строительство спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими возможностями. На сегодня начато устройство фундамента двухэтажного здания, общая площадь которого составит 4,6 тыс квадратных метров. В спортивном комплексе, помимо спортивных, тренировочных залов, будет бассейн площадью 400 квадратных метров и др.

Кроме того, аким области осмотрел новую котельную в Авиагородке. Объект еще не завершен, глава региона поручил ввести его в эксплуатацию до декабря текущего года.

Также Ондасын Уразалин ознакомился с ходом работ по обустройству парковочных карманов по ул. Нариманова. Реализация данного проекта позволит упорядочить парковку автомобилей и обеспечить более безопасное движение автотранспорта на проезжей части. Работы будут полностью завершены в течение недели.