В Казахстане изменились правила госзакупок

7 сентября 2021 года вступили в законную силу изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает zakon.kz.

Теперь исключена возможность обновления сведений органов государственных доходов на веб-портале государственных закупок по представленным потенциальными поставщиками дополнительной налоговой отчетности и уплаты налогов, влекущей изменение показателей их финансовой устойчивости или уплаченных налогов, - пояснили в Комитете госдоходов.

Данный пункт правил исключен приказом министра финансов РК от 25 августа 2021 года, который вступил в силу с 7 сентября 2021 года.

Таким образом, сведения органов государственных доходов по финансовой устойчивости потенциального поставщика предшествующего года, предусмотренные пунктом 447-2 Правил, обновляются на веб-портале государственных закупок один раз в течение календарного года не позднее 1 октября за предшествующий год. То есть, не позднее 1 октября 2021 года будут размещены сведения за 2020 год, - отметили в КГД.