Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

23 сентября на севере, западе Павлодарской области ожидается туман. г. Павлодар: 23 сентября ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Днем 23 сентября на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ночью на юге и в центре, днем на большей части области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. г. Атырау: 23 сентября ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

23 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на юге, юго-западе области порывы 15-20 м/с.

23 сентября на западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на побережье туман. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. г. Актау: 23 сентября ожидается утром и днем гроза. Ночью и утром туман.

23 сентября ночью и утром на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман.

23 сентября в Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы 15 м/с.