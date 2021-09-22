В Акмолинской области разыскивают пропавшую школьницу

В Акмолинской области пропала школьница, полиция распространила ориентировку по ее розыску, сообщает zakon.kz.

Департаментом полиции Акмолинской области разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Капезова Аягоз Сагындыковна, 28.05.2006 г.р., учащаяся 9 класса , которая 20 сентября 2021 года около 16 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщили в полиции.

Приметы девочки: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, средней длины, глаза карие, особых примет нет. Была одета в куртку серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки красного цвета. При себе имела сотовый телефон марки Samsung с номером 8-777-510-50-17, рюкзак черного цвета.

Как установили в полиции, школьница, возможно, находится с гражданином Мамедовым (Маметовым) Наурызбаем Асылбекулы, 22.03.1997 г.р., (бомж).

Его приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, коротко стрижены, глаза карие, особых примет нет. Был одет: олимпийка синего цвета, трико синего цвета, футболка белого цвета с изображением флага РК, сланцы серого цвета.