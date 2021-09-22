Пьяный водитель Volkswagen наехал на пешехода в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

20 сентября примерно в 17:40 часов 63-летний водитель автомашины Volkswagen, двигаясь по улице Акжар в поселке Онгар Хромтауского района, допустил наезд на 34-летнего мужчину, который занимался ремонтом колодца вновь строящегося водопровода, - говорится в сообщении на сайте МВД РК.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в районную больницу города Хромтау. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял авто в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.345-1 ч.1 УК РК.