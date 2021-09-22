Дорожная карта по развитию машиностроения актуализируется с учетом потребностей бизнеса

Дорожная карта по развитию машиностроения актуализируется. В рамках данной работы предлагаются новые механизмы поддержки машиностроителей. Промежуточные ее итоги и перспективы развития на будущее обсуждали в рамках одноименной сессии на IX Форуме машиностроителей Казахстана, передает zakon.kz.

Модератор сессии - депутат Мажилиса Азат Перуашев отметил, что машиностроение во многом определяет уровень и сложность уклада казахстанской экономики. В связи с этим отрасли уделяют повышенное внимание. Для ее комплексного развития разработана и утверждена распоряжением премьер-министра Дорожная карта развития машиностроения на 2019-2024 годы.

В ней предусмотрен ряд практических механизмов поддержки машиностроительных предприятий: обеспечение исходными материалами машиностроительных заводов, совершенствование институциональной среды, меры экономического и налогового стимулирования, - перечислил он.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев представил текущие итоги реализации Дорожной карты и рассказал о перспективах для отрасли на ближайшие годы. В настоящее время в машиностроительной отрасли работает более 3 тысяч компаний, на которых задействовано порядка 120 тысяч казахстанцев.

В рамках реализации Дорожной карты, предусмотрены и решаются следующие особо важные мероприятия:

Это разработка и внесение в мажилис Парламента РК проекта закона РК "О промышленной политике", создание Фонда развития промышленности, оказание точечных мер поддержки предприятиям отрасли.

Говоря об актуализации Дорожной карты, вице-министр остановился на новых мерах. При этом все предложения, которые есть и обсуждаются, соответствуют требованиям ВТО и ЕАЭС.

"Обсуждается законодательное регулирование обеспечения сырьем", - подчеркнул спикер.

Наряду с этим осуществляем планомерную политику по загрузке, обеспечению стабильной деятельности наших перерабатывающих предприятий. Еще одна мера касается НДС методом зачета на импортируемые товары. Она в текущем году истекает, но сейчас обсуждаем пролонгацию данной нормы. При этом обсуждаем расширение перечня с ориентиром на отечественных переработчиков, в первую очередь на отрасли машиностроения,- сообщил представитель МИИР.

В заключение Карабаев дополнил, что прорабатывается вопрос финансирования Фонда развития промышленности и Казына Капитал Менеджмент.

Напомним, 22-23 сентября 2021 года в Нур-Султане проходит IX Форум машиностроителей Казахстана в онлайн формате.

К участникам Форума обратился глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По итогам работы Форума будут выработаны конкретные рекомендации бизнеса по дальнейшему развитию отрасли машиностроения.

Кроме этого, в рамках Форума на площадке Международного выставочного центра EXPO проходит I Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке "Kazakhstan Machinery Fair 2021".

Оксана Скибан, Нур-Султан.