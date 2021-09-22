Климатические изменения на планете достигли катастрофических масштабов - ученые

Тающие ледники заставили уровень Мирового океана подниматься с рекордной за все время наблюдений скоростью, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру

Изменения зафиксировали ученые из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus в новом докладе.

Исследователи отслеживали состояние водоемов как со спутников, так и с помощью замеров на местах. Согласно полученным данным, ежегодно уровень воды в мире становится выше на 3,1 миллиметра, а с 1979-го по 2020 год в Арктике растаяло количество подводного льда, эквивалентное по площади шести территориям Германии.

При этом сильнее всего нагрелась поверхность Северного Ледовитого океана — на него приходится около четырех процентов общемирового потепления в 0,015 градуса Цельсия в год.

Такие показатели ученые считают "тревожными" для будущего планеты. Исследователь окружающей среды из Редингского университета (University of Reading) Алекс Арналл (Alex Arnall) отметил, что повышение уровня моря больше не является "проблемой будущего", так как оно уже начало наносить ущерб проживающим в прибрежных зонах по всему миру.

Показательным, по мнению экспертов, является рекордный потоп в Венеции в 2019 году. Уровень воды впервые за 50 лет поднялся выше отметки в 183 сантиметра. Тогда затопило 80 процентов города, включая исторический центр.