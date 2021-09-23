ЕС хочет ввести единый тип зарядного разъема для всех смартфонов

Европейский союз намерен ввести единый утвержденный тип зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и прочих электронных устройств, используемых на территории ЕС, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Таким образом чиновники намерены обязать производителей устанавливать одинаковые разъемы для зарядки на все гаджеты. По данным агентства Reuters, соответствующий законопроект будет представлен 23 сентября.

О необходимости введения универсальной зарядки в Еврокомиссии говорят на протяжении последних десяти лет. Сторонники данной инициативны уверены, что такой подход будет не только удобнее для пользователей гаджетов, но и положительно скажется на экологии.

При этом, по данным экспертов, если законопроект будет принят, больше всего пострадает именно компания Apple, использующая в своих устройствах фирменный разъем и кабель Lightning. По данным Еврокомиссии за 2018 год, этот тип зарядки находится на третьем месте по распространенности в странах Европы — его используют лишь 21 процент устройств. Половина смартфонов оборудована разъемом Micro-USB Type-B, 29 процентов — Micro-USB Type-C.

По словам источников агентства, ЕС также хочет, чтобы зарядные устройства продавали отдельно от самих девайсов. Против выступает компания Apple. Ранее там заявили, что введение универсальных зарядок приведет к "горам электронных отходов" и затормозит процесс развития новых технологий.