22 сентября около трех часов дня смертельное ДТП произошло в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

На перекрестке улиц Рыскулова и Казиева столкнулись автомашины Opel Vectra и Volkswagen Vento.

От сильного удара обе машины "выбросило" на тротуар. В результате ДТП один из пассажиров машины Opel, мужчина 40-45 лет, скончался на месте до приезда скорой помощи.

Пассажира второго участника дорожной аварии госпитализировали с различными травмами. Пешеходы не пострадали.

На месте ДТП работают дознаватели, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства дорожного происшествия, а также узнать, кто из водителей нарушил ПДД.