"Над кукушкиным гнездом": Премьера нового спектакля состоится в алматинском ТЮЗе

Легендарный театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац открывает новый сезон долгожданной премьерой - драмой "Над кукушкиным гнездом", сообщает zakon.kz.

24 сентября в 19-00 в театре им. Наталии Сац состоится долгожданная премьера спектакля по роману американского писателя, драматурга, одного из главных писателей бит-поколения и поколения хиппи Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом" в постановке приглашенного режиссера, Лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Галины Пьяновой.

Смелые режиссерские решения, блистательная игра актеров, завораживающие декорации и ошеломительные откровения - все это погружает зрителя в самые глубинные нити этой многослойной постановки, сложной для восприятия и шокирующей зрителей своей правдивостью. С первых же минут спектакля – взрыв эмоций, столкновение здравомыслия и безумия – честно, сильно и мощно!

Ведущая актриса театра, играющая в спектакле роль главного антагониста - старшей медсестры Милдред Рэтчед, Ольга Коржева рассказала, чем уникален этот спектакль.

Уникальность этого спектакля заключается в том, что это собственная авторская версия Галины Пьяновой, ее инсценировка. Мы не идем стопроцентно за романом Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом" или пьесой Дейла Вассермана по этому произведению, тем более за фильмом Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли. Совместно с Галей мы копаем намного глубже, ищем, пытаемся создать свое, особое видение спектакля, - отметила заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Құрмет".

По ее словам, если в романе упоминается какая-то линия, то они выхватывают из нее все самое интересное, самое важное и раскрывают.

Мы даже где-то сами додумываем, фантазируем, но, конечно же, стараемся четко опираться на факты, на сюжет романа. Например, мы раскрываем тему войны, Корейской войны 1950–1953 годов, ведь у нас она вообще мало известна. И когда мы стали делать инсценировку, то выяснилось, что несколько героев романа воевали на этой войне, в том числе и главные герои – сестра Милдред и Макмерфи. Эта тема вообще нигде не раскрыта – ни в фильме, ни в пьесе. У нас будут и другие интересные открытия и находки для зрителя, которые не раскрыты в других произведениях – это только наше прочтение, наша трактовка, и я думаю, что это будет очень интересно, - поделилась Ольга Коржева.

Внимание! Возрастные ограничения! На спектакль допускаются зрители только 18+.