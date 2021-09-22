Алматинский ТЮЗ имени Сац открыл новый сезон

Театра юного зрителя имени Н. Сац в Алматы открыл новый сезон, сообщает zakon.kz.

77-й театральный сезон готовит премьеру сразу нескольких новых спектаклей.

К примеру, 17 сентября на камерной сцене театра пройдет премьера спектакля по пьесе О. Уайльда "Как важно быть серьезным".

Английский фарс в 2-х действиях. Продолжительность 2 часа, возраст 16+.

19 сентября юных зрителей ждет спектакль "Кентервильское привидение" также по произведению О. Уайльда.

Мистическо-юмористическая сказка для детей и взрослых в 2-х действиях. Продолжительность 1 час 30 мин., возраст 7+.

26 сентября на сцене театра вы сможете увидеть спектакль по произведению Вин Морреаля младшего "Кража со взломом".

Лирическая комедия в 2-х действиях. Продолжительность 1 час 30 мин., возраст 16+.

И уже 8 октября пройдет премьера спектакля Г. Ефимова "Ars Amandi. Искусство любви".

Иммерсивный музыкально-поэтический спектакль по мотивам произведений М. Цветаевой в 2-х действиях. Продолжительность 2 часа 30 мин., возраст 16+.