Умерла актриса из "Будулая"

Советская и белорусская актриса театра и кино Валентина Петрачкова умерла в возрасте 82 лет, передает zakon.kz.

Она олицетворяла мудрость, доброту и преданность театру, была настоящей белорусской актрисой, то есть смогла собрать и сохранить в себе лучшие традиции Коласовского театра, которому никогда не изменяла. Теперь она уже сама стала частью его выдающейся истории, - сообщает пресс-служба Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске.

Отмечается, что актриса ушла из жизни 20 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

Прощание со звездой пройдет 23 сентября. Женщину похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.

Артистка работала в театре имени Якуба Коласа с 1958 года. Она появилась на свет в Смоленской области в 1939 году. Впервые артистка вышла на экраны благодаря ролям в фильмах "Люди на болоте" и "Дыхание грозы". Она также известна зрителям по работам в картинах "Новая земля", "Тревоги первых птиц", "Знак беды", "Красный остров". Кроме того, актриса снялась в фильмах "Белые одежды", "В августе 44-го…", "Будулай, которого не ждут".