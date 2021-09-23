Металлург и шахтер АО "АрселорМиттал Темиртау" выиграли автомобили

В здании международного конференц-центра АО "АрселорМиттал Темиртау" была проведена онлайн-трансляция розыгрыша автомобилей. Имена двух счастливых обладателей новых автомобилей Lada Vesta были определены прозрачным способом при помощи генератора случайных чисел в присутствии представителей СМИ, профсоюзов и работников.

Привившиеся сотрудники Стального и Угольного департаментов имели возможность принять участие в открытом конкурсе, где главными призами стали два автомобиля Lada Vesta.

Основная цель проводимого розыгрыша заключалась в поощрении работников компании за ответственный подход к своему здоровью и здоровью окружающих путем прохождения двух этапов вакцинации.

Для участия в конкурсе необходимо было отправить заявку с указанием ФИО, должности, цеха, табельного номера и номера телефона. Главным же условием являлось прикрепление к заявке отсканированного варианта паспорта вакцинации или его скриншота.

Финальная часть розыгрыша состоялась в здании международного конференц-центра АО "АрселорМиттал Темиртау", где организаторами конкурса была проведена онлайн-трансляция с определением работников, которые заберут заветный приз. Помимо розыгрыша автомобилей, также были определены 20 обладателей сертификатов на приобретение техники в сети магазинов Sulpak, по 10 работников с каждого департамента.

Для обеспечения честности и прозрачности проводимого конкурса были специально приглашены городские СМИ, представители профсоюзов работников, а также блогеры и журналисты, которые могли подробно изучить весь список участников розыгрыша, и проверить, что за каждым номером закреплен определенный работник. Помимо этого, на официальном сайте компании "АрселорМиттал Темиртау" и в официальном Тelegram-канале были размещены списки всех подавших заявки, где также любой желающий мог проверить достоверность предоставляемых данных.

Церемония определения победителей конкурса началась с розыгрыша главного приза - автомобиля Lada Vesta. Со Стального департамента заветный приз получил Нурхан Смагулов, слесарь-ремонтник конверторного цеха. С первым победителем организаторы конкурса связались сразу же после определения генератором случайных чисел его номера, чтобы в числе первых обрадовать счастливого работника.

В компании работаю меньше года. Подать заявку на участие в конкурсе мне посоветовал мой мастер, сказал, мол, участвуй! Сегодня еще не спал, так как пришел с ночной смены, видимо чувствовал, что машина меня ждет! До сих пор не верю в происходящее, сложно осознать, что выиграл автомобиль. Сначала мне позвонил мой коллега по цеху, говорит, что я победил в розыгрыше авто. Не поверил, конечно же, подумал: получу ключи, тогда и поверю! Спасибо большое АО "АрселорМиттал Темиртау" за организацию и проведение такого конкурса! - сказал Нурхан Смагулов.

Далее определялась судьба обладателя второго авто, почти 5 000 заявок поступило от Угольного департамента на участие в розыгрыше желанного автомобиля. В этот раз случайные числа выбрали победителем Талгата Шаугумбекова - подземного электрослесаря участка вентиляции и техники безопасности шахты имени Т. Кузембаева. Шахтер во время онлайн-трансляции розыгрыша находился под землей, выполнял рабочий наряд и о своей победе даже не знал. Поднявшись со смены, он увидел, что в ламповой его ждет сюрприз: руководство шахты во главе с директором шахты Сергеем Потемкиным встречали Талгата Канатовича с ключами от новой машины.

Победитель от радостного удивления не мог найти слов, его подбадривали коллеги и товарищи.

Это, наверное, судьба. Автомобиля у меня нет, я давно не водил. Немного растерян от такой неожиданности, но мне очень приятно! - отметил Талгат Шаугумбеков.

После определения двух обладателей главных призов генератор случайных чисел продолжил свою работу. Двадцать работников двух департаментов получили подарочные сертификаты на сумму 50.000 тенге каждый.

Розыгрыш третьего автомобиля среди работников Железорудного департамента и дочерних предприятий состоится 14 октября.

Обладатели сертификатов на приобретение бытовой техники:

Стальной департамент:

Денис Ищенко, начальник участка;

Любовь Бондаренко, оператор системы видеоконтроля;

Рустем Калиев, аппаратчик;

Александр Торопов, слесарь по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования;

Вячеслав Смирнов, электромонтер;

Валерий Рузаев, электромонтер;

Дмитрий Банокин, аппаратчик ВР;

Сергей Бобрешов, сторож;

Ирина Маркова, слесарь КИПиА;

Марина Беркумбаева, аппаратчик.

Угольный департамент:

Арыстан Конакпаев, подземный электрослесарь;

Р. Акбашев, подземный электрослесарь;

Сергей Федоренко, подземный электрослесарь;

Даниил Булай, ГРГВ;

Виктор Пересунько, МГВМ;

Владимир Бабешко, ГРП;

Нурсултан Кожамберлин, машинист шахтных подвесных локомотивов;

Татьяна Зайцева, электрослесарь;

Эдуард Ерошеня, проходчик;

Ринат Насымбаев, подземный электрослесарь.