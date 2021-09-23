В ЗКО возросло число случаев интернет-мошенничества

По данным прокуратуры ЗКО, на 88,8% (с 592 до 863) возросло число преступлений, связанных с мошенничеством.

Это одно из самых часто совершаемых в Западно-Казахстанской области преступлений, в том числе интернет-мошенничества, которые увеличились в регионе на 79% (с 266 до 477).

По словам прокурора Западно-Казахстанской области Жандоса Умиралиева, данные преступления характеризуются тем, что совершаются в отношении большого количества граждан. И с каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Тем более, что граждане сами выкладывают в социальных сетях довольно много информации о себе.

Телефоны, публикации в информационных агентствах своих персональных данных позволяют узнать о человеке довольно много. К примеру, одна гражданка, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно оформляла онлайн-кредиты в банках второго уровня, в том числе, под залог чужих квартир. В результате жертвами ее преступлений стали 70 граждан, ущерб которым причинен на 21 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Дело находится на стадии завершения. Также, люди становятся жертвами мошенников, поддаваясь на уговоры получить недвижимость по заниженным ценам. Другая гражданка, проникнув в доверие жителей Западно-Казахстанской и Атырауской областей, обещала получить квартиры и земельные участки на территории городов Уральск, Актау и Актобе. Чтобы продемонстрировать законность своих преступных действий, она официально выдавала фальшивые ключи и обманным путем убеждала людей, что в ближайшее время они получат квартиры. Затем получив от них деньги, отключала мобильный телефон и скрывалась. В ходе расследования потерпевшими признаны 32 лица, которым причинен материальный ущерб на общую сумму 25 млн тенге. Подозреваемая задержана, дело находится на стадии предания суду. И такие примеры не единичны, – отметил Умиралиев.

Правоохранительные органы всегда готовы прийти на помощь пострадавшим, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями – правовая грамотность и бдительность граждан.

Прокурор области обращается к жителям Западно-Казахстанской области и просит их быть более внимательными!

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, необходимо соблюдать меры безопасности: - нельзя никому сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками банка; - не стоит доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам; - не следует без проверки производить предоплату за товар, осуществлять переводы по сомнительным сделкам; - не нужно устанавливать на смартфон или компьютер приложения, функционал которых вам неизвестен; - ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты, либо которые содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или во всплывающих окнах.