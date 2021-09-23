Казахстанская пара теннисистов чуть не обыграла фаворитов Astana Open

На теннисном турнире Astana ATP 250 прошли игры четвертого дня соревнований, передает zakon.kz.

Самой интригующей, несомненно, стала встреча в парном разряде с участием казахстанского дуэта Дмитрия Попко и Тимофея Скатова. В соперники им достались первые номера этих соревнований - Сантьяго Гонсалез (Мексика) и Андреас Молтени (Аргентина). Основные фавориты турнира взяли верх в первой партии - 6:4, далее казахстанцы продемонстрировали все свое мастерство и сумели выиграть вторую партию на тай-брейке - 7:6. А на супер-тайбрейке больше повезло гостям -10:6.

Проиграл свой парный поединок Александр Бублик, в тандеме с россиянином Даниилом Голубевым они уступили дуэту Мунар (Испания)/Полманс (Австралия) - 6:7, 6:4, 8:10. Горечь поражения признал и Михаил Кукушкин, но уже в одиночном разряде. Казахстанец проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту - 6:7, 1:6.

23-го сентября на корты НТЦ выйдет главный его фаворит в одиночке Аслан Карацев, полуфиналист чемпионата Австралии-2021. Россиянин дебютирует на турнире в матче с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Куандык Шынасилов