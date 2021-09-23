В зоопарке США начали прививать животных от коронавируса

В зоопарке на северо-востоке США начали прививать животных от коронавируса, передает zakon.kz.

Сотрудники зоопарков Franklin и Stone начали вакцинацию животных, восприимчивых к заражению коронавирусом. Об этом сообщается на сайте зоопарков Новой Англии (регион на северо-востоке США).

Хотя у нас не было случаев заражения COVID-19 среди животных в зоопарках Новой Англии Franklin и Stone, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом, - сказал старший ветеринар зоопарка Новой Англии Крис Бонар.

Как сообщает ТАСС, в первую очередь вакцину получат животные, подверженные наибольшему риску заражения коронавирусом, это: приматы, кошачьи и куньи. Для вакцинации используется препарат ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, являющейся структурным подразделением Pfizer.

Zoetis вводят двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Для полной вакцинации всех животных, находящихся в зоне риска, понадобится от трех до четырех месяцев.

Ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis пожертвовала более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса, чтобы помочь защитить более 100 видов, обитающих почти в 70 зоопарках и других учреждениях по уходу за животными. В каждом конкретном случае вакцина была разрешена Министерством сельского хозяйства США и ветеринарами штатов.