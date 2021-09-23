В Жамбылской области в ДТП на трассе "Алматы - Ташкент" погибли шесть человек, передает zakon.kz.

23 сентября примерно в 06:00 на 476 км трассы "Алматы - Ташкент" на территории Байзакского района произошло столкновение автомашин Аudi А4 и Toyota Camry. В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Два пассажира автомашины Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения, - сообщили в ДП Жабылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.

Причины ДТП выясняются, назначен ряд экспертиз.