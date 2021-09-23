В Шымкенте мужчина скончался в парке аттракционов

В шымкентском технопарке "Қиял әлемі" произошла трагедия. Посетителю стало плохо на аттракционе, мужчина скончался, передает zakon.kz.

Трагедия произошла 22 сентября около девяти часов вечера. Мужчине 45-50 лет стало плохо при посещении аттракциона "Молоток", сообщает otyrar.kz.

На место происшествия приехала "скорая помощь", однако врачи не смогли спасти мужчину. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, сотрудники технопарка не смогли оказать первую помощь, медицинского персонала и аптечки не оказалось.



Фото: otyrar.kz

⠀

Парк закрыт, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Сообщается, что это не первый инцидент в данном технопарке за 2021 год. В мае в результате несчастного случая погиб 17-летний парень. По одной из версий, он подрабатывал в парке аттракционов внештатным сотрудником. Молодой человек забрался на металлическую конструкцию аттракциона, однако не смог удержаться на ней и сорвался вниз. Юноша скончался до приезда "скорой помощи".