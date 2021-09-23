Мы не хотим повторения результатов ОИ-2020 - сенатор

Депутат Сената Нуржан Нурсипатов отметил, что выступление национальной сборной на Олимпиаде в Токио свидетельствует о необходимости срочных эффективных реформ в сфере спорта, передает корреспондент zakon.kz.
Необходимо уделять особое внимание развитию массового и детского спорта, стремиться к высоким достижениям и на мировой арене, чтобы показать результаты, которые оправдают ожидания казахстанцев. На наш взгляд необходимо добиться того, чтобы детский спорт и физическая культура в Казахстане стали массовым явлением и заняли важное место в структурах общего профессионального образования, здравоохранения, культуры, обороны, внутренних дел и национальной безопасности, - сказал Нуржан Нурсипатов на пленарном заседании Сената.
Он подчеркнул, что при подготовке к следующим играм в Пекине нужно правильно извлечь уроки из Олимпиады в Токио.
До начала Зимних Олимпийских игр в Пекине осталось меньше полугода, и мы все не хотим повторения результатов Летней Олимпиады, - добавил сенатор.
В этой связи он обратился к министру культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкуловой со следующими вопросами:
Также сенатора интересует вопрос перспективы выступления сборной Казахстана.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио казахстанским спортсменам удалось заполучить всего восемь бронзовых медалей. После провального выступления сборной Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что итоговый результат не соответствует спортивному потенциалу страны и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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