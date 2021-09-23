Близнецы выпали из окна - стало известно о состоянии выжившего малыша

О состоянии выпавшего из окна малыша рассказали атырауские врачи. Несмотря на серьезные травмы, малыш быстро пошел на поправку, передает zakon.kz.

Близнецы выпали из окна в момент, когда их мама была на работе, а отец спал. Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне "Береке".

В пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что состояние малыша удовлетворительное и 18 сентября его выписали из больницы.

Он восстановился. Чувствует себя хорошо. В больнице получил все необходимое лечение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Двое близнецов, 2020 года рождения, выпали из окна третьего этажа. Решетки на окнах в квартире установлены не были. Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.

Девятого сентября в Управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что малыш получил ушибы печени и почек, а также у него перелом левой руки.