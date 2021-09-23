В систему оплаты труда бюджетников внесут изменения

Разработан проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлен пункт о том, что тарифные ставки (ДО) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:

педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и (или) послевузовского образования;

работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;

медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2022 года в размере 1,23;

с 1 января 2023 года в размере 1,45;

с 1 января 2024 года в размере 1,71;

с 1 января 2025 года в размере 2,0.

Как следует из документа, тарифные ставки работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления, в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер базового должностного оклада.

Тарифные ставки для отдельных категорий педагогов определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.

Тарифные ставки специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.

Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Проект документа размещен на сайту "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.