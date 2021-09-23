В систему оплаты труда бюджетников внесут изменения

Разработан проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает zakon.kz.
В частности, добавлен пункт о том, что тарифные ставки (ДО) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:
с 1 января 2022 года в размере 1,23;
с 1 января 2023 года в размере 1,45;
с 1 января 2024 года в размере 1,71;
с 1 января 2025 года в размере 2,0.
Как следует из документа, тарифные ставки работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления, в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер базового должностного оклада.
Тарифные ставки для отдельных категорий педагогов определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.
Тарифные ставки специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.
Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.
Проект документа размещен на сайту "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.
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