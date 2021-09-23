Представитель "Астаны" выиграл бронзовую медаль мирового первенства

В Бельгии продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе, передает zakon.kz.

22 сентября велосипедисты разыграли медали в смешанной командной эстафете (трое мужчин и три женщины) на 44,5 км, между городами Кнокке-Хейст – Брюгге. Чемпионами мира стала сборная Германии, во главе с ее капитаном Тони Мартином. Второе место заняли спортсмены Нидерландов, а третью позицию – итальянцы.

Честь команды Италии защищал велогонщик клуба "Астана" Маттео Собреро.

Куандык Шынасилов