Представитель "Астаны" выиграл бронзовую медаль мирового первенства

23 сентября 2021, 15:40
Фото: instagram/matteo_sobrero

В Бельгии продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе, передает zakon.kz.

22 сентября велосипедисты разыграли медали в смешанной командной эстафете (трое мужчин и три женщины) на 44,5 км, между городами Кнокке-Хейст – Брюгге. Чемпионами мира стала сборная Германии, во главе с ее капитаном Тони Мартином. Второе место заняли спортсмены Нидерландов, а третью позицию – итальянцы.

Честь команды Италии защищал велогонщик клуба "Астана" Маттео Собреро.

Куандык Шынасилов


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